TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Seçimi Sürerken İlk Turda Oya Ulaşılamadı

TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı Seçimi Yapılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde adaylar, birinci turda gerekli 400 oya ulaşamadı. Oylama sonucunda toplam 549 milletvekili oy kullandı.

Adayların Oylama Sonuçları

Adaylar arasından, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 50 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 30 oy ve Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Oylama sırasında bir oy boş kullanıldı ve 10 oy geçersiz sayıldı.

Hiçbir aday, TBMM Başkanı seçilmek için gereken üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı. Bu durumda, TBMM Başkanlığı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

Genel Başkanlar Genel Kurulda

Seçim sürecine katılım gösterenler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar, seçilebilmek için gerekli 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 549 milletvekili oy kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, seçimler için Genel Kurul Salonuna gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar, seçilebilmek için gerekli 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 549 milletvekili oy kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, seçimler için Genel Kurul Salonuna gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı.