TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Önerileri Ret Edildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, muhalefet partilerine ait grup önerileri kabul edilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DEM), İYİ Parti ve Saadet Partisi, gündeme ilişkin önerilerini sunmuştu.

Öneriler Üzerine Yapılan Konuşmalar

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) hakkında yaptığı konuşmada, 26 binden fazla gencin uzmanlık eğitimi için yer seçiminde zorlandığını belirtti. Kaya, kontenjanların geç açıklanmasının ve azaltılmasının sorun yarattığını vurguladı. "2023 Eylül döneminde 12 bin 126 olan uzmanlık kontenjanı, 2024'te 8 bin 114'e düşürüldü. Bu durum 26 bin kişinin sınavı geçtiği bir ortamda oldukça yetersiz," dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksek Selçuk Türkoğlu, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yerel seçimlerden önce hizmete açılacağına dair sözler verildiğini fakat sonrasında çalışmaların durduğunu ifade etti. Türkoğlu, "Vatandaş şehir dışındaki hastaneye gitmek zorunda kalıyor. İş bilmezlik burada söz konusu," diye belirtti.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 624 gün geçmesine rağmen deprem bölgesindeki yaşamın hala zor koşullar altında sürdüğünü savundu. Doğan, "Depremzede kadınlar, güvenlik kaygıları ile birlikte şiddet ve istismar gibi sorunlar yaşamaktadır," dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, askeri hastanelerin kapatılmasının ardından yaşanan sağlık sorunlarına değinerek, "Askeri sağlık sistemi şu anda oldukça zayıflamış durumda," ifadesini kullandı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ise askeri tıp eğitimindeki bağımsızlığın artarak devam ettiğini ve askeri hastanelerin yeniden açılmasının gereksiz bir bölünmeye yol açacağını ifade etti.

Gündemdeki Diğer Konular

Genel Kurulda, muhalefetin önerilerinin kabul edilmemesinin ardından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.