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TBMM Genel Kurulu Toplandı: Ekoloji ve Yatırım Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı ve çeşitli konular tartışıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:29
TBMM Genel Kurulu Toplandı: Ekoloji ve Yatırım Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Ekolojik Zararlara Dikkat Çekildi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "Kanal İstanbul Projesi" hakkında yaptığı konuşmada, projenin ekolojik zararlara yol açacağını öne sürdü. Saki, itirazlara rağmen projenin yapılmak istendiğini belirterek, "Bu proje hayata geçerse İstanbul yok demektir." ifadelerini kullandı.

Ardahan'da Yatırım Vurgusu

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan’da son 22 yılda önemli yatırımların yapıldığını belirtti. Koç, kentte ihtiyaçları karşılamak adına çalışmalara devam edeceklerini ve son bir yılda yeni tünellerin kullanıma alındığını bildirdi. Ayrıca, doğal gaz yatırımlarının sürdüğüne de dikkat çekti.

Bankacılık Kredileri Talebi

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Ziraat Bankası'nın tadilat ve modernizasyon kredilerinin güncellenmesini isteyerek, kentte yaşanan bazı sorunları aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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