TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay Krizi: Yargıtay Kararı Okundu, Muhalefet Tepki Gösterdi

Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürülmesi Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Gezi Parkı davasından hüküm giyen ve TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Yargıtay kararı okundu. Karar, muhalefet partileri tarafından sert tepkiyle karşılandı.

AK Parti: "Her iki mahkemenin yargı yetkisini kullanmasıyla alakalı bir tartışmanın parçası olmamız doğru değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki yetki çatışmasına ilişkin olarak, "Bizim her iki mahkemenin yargı yetkisini kullanmasıyla alakalı bir tartışmanın parçası olmamız, kesinlikle doğru değildir." dedi. Zengin, Yargıtay'ın kararının Meclis'e gönderilmesinin usule uygun olduğunu savundu.

İYİ Parti: "Biz Can Atalay'ın tarafında değiliz, hukuktan ve Anayasa'dan yana tarafız"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuk skandalı olduğunu belirterek, "Biz İYİ Parti olarak Can Atalay'ın tarafında değiliz, biz hukuktan ve Anayasa'dan yana tarafız, adaletten yanayız" ifadesini kullandı. Usta, TBMM Başkanlığı'nın kararı okutma kararını da eleştirerek, "Yargıtay'ın, Anayasa tanımaz hukuk skandalına, öyle anlaşılıyor ki TBMM Başkanlığı da eşlik edecek." dedi.

CHP: "Burada açıkça bir hukuk ihlali değil, Anayasa'nın ihlali vardır"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayarak, "Burada hepimiz biliyoruz ki açıkça bir hukuk ihlali değil, Anayasa'nın ihlali vardır. Mesele Yargıtay üzerinden Anayasa Mahkemesine, yasama organına sopa sallanmasıdır" diye konuştu. Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okutma gerekçesini de sorguladı.

Diğer Partiler: "Bu bir yargı darbesidir"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kararın Meclis'te okunmasının paralel bir Meclis yapısı olduğunu gösterdiğini iddia ederek, "Tüm partilere eşit ve aynı mesafede olduğunuzu ortaya koyun. Aksi takdirde siz de Meclisin Başkanvekili değil, iktidar partisi adına bu Meclisi yönetme durumuna düşmüş olacaksınız." dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de kararın bir yargı darbesi olduğunu öne sürerek, "Az sonra bu Meclis, tarihi bir utanca tanıklık edecek." diye konuştu.

Can Atalay'ın milletvekilliği neden düştü?



Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıdır. Bu karar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından verilmiş ve Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye gönderilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın bireysel başvurusunu kabul ederek, kararın insan haklarına aykırı olduğuna hükmetmiştir. Bu durum, yargı organları arasında bir çatışmaya yol açmış ve siyasi partiler arasında da tartışmalara neden olmuştur.