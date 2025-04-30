TBMM Heyeti, İsrail'in UNRWA Yasağı İçin Lahey'de Sunum Yapıyor

TBMM Heyeti, Lahey'e Ulaştı

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendirileceği danışma görüşü duruşmalarında Türkiye'nin sunumu için TBMM hukuk heyeti Hollanda'ya geldi.

Heyet Üyeleri Kimler?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, UAD'deki duruşmalara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan ile birlikte Lahey'deki toplantılara katıldı.

İsrail'in Kısıtlamalarına Tepki

Yüksel, AA muhabirine verdiği demeçte, Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) yasaklaması ile ilgili olarak bugün UAD'de sözlü bir sunum yapılacağını belirtti. "UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağladığı hizmetler hayati öneme sahiptir." diyen Yüksel, İsrail'in 28 Ekim 2024'te çıkardığı yasalarla UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma girişimini uluslararası hukuk açısından açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

Gazze'deki İnsani Kriz

Yüksel, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'deki insani krizin giderek derinleştiğine dikkat çekti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre, 15 Nisan itibarıyla 294'ü BM personeli olmak üzere en az 417 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Danışma Görüşünün Önemi

UAD'nin vereceği danışma görüşünün, UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında çalışma ve hizmet verme yetkisinin uluslararası hukuk çerçevesinde kesin şekilde teyit edileceğini belirten Yüksel, UNRWA'nın varlık nedeninin ve meşruiyetinin hiçbir ülkenin tek taraflı eylemiyle ortadan kaldırılamayacağını vurguladı.

Finansman ile İlgili Uyarılar

Yüksel, danışma görüşünün son dönemde UNRWA'ya finansman kesintisi yapan veya ajansın işgal altındaki topraklardaki varlığını sorgulayan üye devletlerin tutumlarını yeniden değerlendirmelerine neden olacağını da sözlerine ekledi.

Büyük Sorumluluk

Yüksel, Gazze'deki insani krizin boyutlarının her geçen gün arttığını belirterek, "UNRWA'nın hukuki statüsünün, en yüksek adli merci olan UAD tarafından teyit edilmesi, uluslararası toplumun ajansa yönelik finansal desteğini artıracaktır," şeklinde konuştu. İsrail'in UNRWA'ya yönelik kara propaganda kampanyasının etkilerinin azalma ihtimalini de vurguladı.

Son olarak, Türkiye olarak, UAD'nin vereceği danışma görüşünün hukuki, tarihi ve ahlaki bir sorumluluk olduğuna inandıklarını belirten Yüksel, bu konuda alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Türkiye'nin sunumu için TBMM hukuk heyeti Hollanda'ya geldi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel (ortada), UAD'deki duruşmalara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (solda) ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan (sağda) ile Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e ulaştı.