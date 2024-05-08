TBMM İliç Komisyonu'nun alanda incelemeleri sürüyor

Erzincan’ın İliç ilçesinden bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kalmasına neden olan facia ile ilgili TBMM’de kurulan komisyon, Anagold Madencilik’e ait maden sahasını inceledi.

Madende şimdiye kadar, toprak altından kalan 9 işçiden 4 ‘ünün cenazesine ulaşılabildi ve diğer 5 işçinin ise arama çalışmaları sürüyor.

3.8 milyon metreküp toprak taşınmış





Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve komisyon üyeleri, alanda bulunarak yetkililerden son durumla ilgili bilgi aldı.

Yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar esnasında kamyonla 195 bin sefer yaparak 3.8 milyon metreküp toprak taşınmış olduğunu belirtti.