TBMM Kararı Resmi Gazete'de: İsrail'in Gazze İşgali ve Soykırım İddiaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda İsrail'in Filistin halkına yönelik on yıllardır süren işgal, imha ve ilhak politikalarının, son iki yılda özellikle Gazze'de soykırıma dönüştüğü vurgulandı.

Kararda öne çıkan tespitler

TBMM kararı, İsrail'in uyguladığı soykırım, kıtlık ve açlık politikalarının on binlerce cana mal olduğunu belirtiyor. Kararda yer alan önemli tespitler arasında, Gazze'deki operasyonların genişletilmesiyle yaşanan ağır insan kayıpları ve sivil altyapının sistematik tahribatı bulunuyor.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa ve kıtlığa kasten mahkum ettiği BM ve diğer uluslararası kuruluşlarca da ifade edilmiştir. Gazze'yi işgal operasyonunu genişletme kararı alarak katliamlarına ve zulme devam eden İsrail, son 2 yılda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bine yakın insanı öldürmüş, 150 binden fazla kişiyi yaralamış, bölgenin sivil altyapısını imha etmiştir. Filistinli kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar soykırımcı İsrail güçlerince adeta bir ölüm ve açlık hapishanesine mahkum edilmişlerdir. Bu canice eylemleriyle yetinmeyen Netanyahu ve çetesi, Filistinlileri yok etme çabasını bir üst aşamaya taşıyarak Gazze dahil tüm Filistin yerleşimlerini ilhak etme politikasını uygulamaya koyma aşamasına gelmiştir.

Kararda ayrıca Kudüs ve Batı Şeria'da işgal güçleri ve yasa dışı yerleşimciler aracılığıyla artan şiddet, toprak işgali ve yasa dışı yıkımların hızlandığı kaydedildi. Metinde Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışındaki kurumların İsrail'in eylemlerini durdurmakta yetersiz kaldığına işaret ediliyor.

TBMM'nin çağrıları ve talepleri

Genel Kurul, Filistin halkına yönelik uygulamaları en güçlü şekilde kınayarak, Gazze'de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyor. Uluslararası topluma yönelik çağrılar arasında İsrail'i Gazze'de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamak yer alıyor.

Kararda Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik şiddetin telin edildiği, soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin sağlanması çağrısında bulunulduğu belirtiliyor. Ayrıca 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin adil ve kalıcı barışın tek yolu olduğu kaydedildi.

Metinde Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına yapılan saldırı ve provokasyonların durdurulması gerektiği vurgulanırken, İsrail hükümeti soykırım politikalarından vazgeçene dek BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısı yapıldı.

TBMM ayrıca tüm ülke parlamentolarını; İsrail ile olan askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin'e uygulanan ambargoyu kırmaya, işgal altındaki Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya, Filistin halkının meşru haklarını savunmaya ve iki devletli çözüm perspektifini korumaya davet etti. Metin, Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere Filistin'i tanıma çağrısında bulunuyor ve 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da TBMM öncülüğünde tesis edilen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na katılma çağrısı içeriyor.

Uluslararası yankılar ve dayanışma çağrısı

Kararda, küresel ölçekte insanlık vicdanının yükseldiği, daha önce sessiz kalan ya da İsrail'e destek veren bazı devletlerin Filistin'i tanımaya veya İsrail'i boykot etmeye yönelik adımlar attığının umut verici olduğu ifade edildi. TBMM, dünya parlamentolarına çağrısını iletmek ve Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek üzere harekete geçme kararlılığını ortaya koydu.