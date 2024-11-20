TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi

Yeni Dokunulmazlık Dosyaları TBMM'ye Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve bağımsız milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri sunuldu. Bu tezkereler, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

İlgili Milletvekilleri

Meclis Başkanlığına sunulan tezkerelerin yöneldiği milletvekilleri arasında şu isimler yer almakta:

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat , Turan Taşkın Özer , Türkan Elçi

, , CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir

Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Bu gelişme, Meclis'te yaşanan siyasi dinamiklerin ve tartışmaların artmasına neden olabilir. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu durum, ileriye dönük yeni gelişmelere işaret ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.