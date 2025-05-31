TBMM Zirai Don Komisyonu Malatya'da Hasar Tespiti Yaptı

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Malatya'da Toplandı

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Malatya'da zirai donun kayısı başta olmak üzere birçok ürüne verdiği zararı değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Nisan ayındaki olayların sonuçlarını araştıramak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ile benzer durumların etkilerini en aza indirgemek için gereken önlemleri belirlemek üzere yapılan komisyon toplantısı Malatya AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı Adem Korkmaz'dan Açıklamalar

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ortaya çıkan durumu yerinde görmek ve rapor hazırlamak amacıyla buraya geldiklerini belirtti. Korkmaz, ülke genelinde şubat, mart ve nisan aylarında zirai don olayının meydana geldiğini anımsatarak, "Son gerçekleşen zirai don, Türkiye'de uzun bir süre yaşanmadı. Bu tür doğal olaylar tarımsal üretimde riskler yaratıyor" dedi.

Korkmaz, zirai don olayına ilişkin alınacak önlemlerin önemine de vurgu yaparak, "Zirai don olayında -6 ile -7 dereceye kadar önlemler alınabilirken, -14 ve -15 dereceleri bulan bir don olayıyla karşı karşıyayız. Bu durum, Malatya gibi birçok şehirde ciddi etkilere yol açtı" diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz'un Duyguları

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise zirai donun kayısı ve diğer meyve ürünlerinde büyük hasarlar yarattığını, kayısının Malatya için bir yaşam tarzı olduğunu belirtti. Yavuz, kayısıda meydana gelen don hadisesinin kenti ikinci bir afetle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdikleri destek için teşekkür etti.

Bölgenin Önemli İsimleri Toplantıda Bulundu

Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri, il başkanları ve bölgedeki ziraat odalarının başkanları da katıldı. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve diğer il müdürleri toplantıda sunumlar gerçekleştirdi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, zirai donun kayısı başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdiği Malatya'da toplantı düzenledi. Toplantıya TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyon Başkanı, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (sağ 5), Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağda 6) ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (sağda 4) de katıldı.