TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı: 21 Milyar Liralık Hasar Belirlendi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, zirai don hasarını değerlendirerek üreticilerin yaşadığı sorunlara çözüm aramak için toplandı. Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, ön rapor hazırlamak için saha incelemeleri gerçekleştireceklerini açıkladı.

21 Milyar Liralık Zirai Don Hasarı

Toplantıda söz alan TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, zirai don nedeniyle toplamda 21 milyar liralık bir hasar tespit edildiğini bildirdi. Engürülü, bu hasarın içinde Şubat ve Mart aylarındaki zirai don olaylarının da bulunduğunu, 1,11 milyar liralık ödeme yaptıklarını belirtti.

Saha İncelemeleri ve Ön Rapor Hazırlığı

Korkmaz, komisyonun gelecek günlerde Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri gibi illerde saha incelemeleri yapacağını ifade etti. Araştırmaların ardından elde edilen gözlemlerle bir ön rapor oluşturacaklarını ve bunu ilgili mercilere sunacaklarını açıkladı.

Tarım Sigortası ve Hasar Tespit Çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden Kamil Özdemir ise, bakanlık ve TARSİM ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmalarının zamanında ve etkili bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Üreticilerin verim kaybı yaşamadan bilgi alabilmesi için saha uzmanlarının mevcut olduğunu belirtti.

Zirai Donun Etkilediği Ürünler

Engürülü, en çok etkilenen ürünlerin başında üzüm olduğunu, ardından kayısı, fındık, elma, nektarin ve şeftali gibi ürünlerin hasar gördüğünü açıkladı. Kesin hasar rakamlarının, nihai tespitlerin ardından netleşeceğini ifade etti.

Sigorta Prim Fiyatları Üzerine Açıklamalar

Engürülü, tarım sigortasına dair eleştiriler olduğuna değinerek, zirai don prim fiyatlarının yüksek olmadığını vurguladı. Ayrıca, üreticilerin yüksek hasar riski olan bölgeleri sigorta yaptırdığını ve bunun prim dengelerini etkilediğini açıkladı.

Yeni Sigortacılık Modeli Üzerine Çalışmalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla, ağaç sigortası kapsamında don teminatı verilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü ve sigorta yaptıran üreticilerin aynı ilçede tüm parsellerde sigortalatma zorunluluğu getirmek için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Karadeniz Bölgesindeki Etkiler

Ziraat Odaları Birliği Teknik Hizmetler Kurulu Başkanvekili Mevlüt Gümüş, Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık alanlarında yüksek rakımlı yerlerde büyük hasar yaşandığını, kayısı ve Çukurova'nın da benzer şekilde olumsuz etkilendiğini belirtti.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararın tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada) başkanlığında toplandı.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararın tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (ortada) başkanlığında toplandı.