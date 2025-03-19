TCDD, Önemli İlaçlama Çalışmalarıyla Otla Mücadele Edecek

TCDD, 24 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında çeşitli hatlarda otla mücadele için ilaçlama yapacak. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:36
TCDD, Önemli İlaçlama Çalışmalarıyla Otla Mücadele Edecek

TCDD Genel Müdürlüğü, tren yollarında otla mücadele amacıyla 24 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında önemli bir ilaçlama çalışması gerçekleştireceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ilaçlama çalışmaları Arifiye-Eskişehir, Halkalı-Uzunköprü, Muratlı-Tekirdağ ve Gebze-Adapazarı hatları üzerindeki gar ve istasyonlarda yapılacak. Detaylı takvim ise şöyle:

  • Arifiye-Eskişehir Hattı:
    • 24-28 Mart: Arifiye-Osmaneli
    • 2-11 Nisan: Osmaneli-Ayvalı
    • 14-18 Nisan: Ayvalı-Eskişehir
  • Halkalı-Uzunköprü Hattı:
    • 1-11 Nisan: Halkalı-Çerkezköy
    • 14-18 Nisan: Çerkezköy-Muratlı
  • Muratlı-Tekirdağ Hattı:
    • 21-25 Nisan: Muratlı-Tekirdağ
  • Gebze-Adapazarı Hattı:
    • 24 Mart-18 Nisan: Derince-Adapazarı
    • 21 Nisan-2 Mayıs: Gebze-Derince

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi. TCDD, vatandaşların belirtilen demir yolu hat kesimleri ve çevresinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca bu alanlara yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları ve tarımsal faaliyetlerde bulunmamaları önemle duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hapishanelerinde 9,500 Filistinli Tutuklu: Çocuk Sayısı 350'ye Ulaşıyor
2
UNIFIL: İsrail'in Lübnan İhlalleri Endişe Verici
3
Samsun'da Bayram Öncesi Market Fiyat Denetimleri Başladı
4
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'ye Yıkım Tehdidi
5
Sırbistan Meclisi, Başbakan Vucevic'in İstifasını Onayladı
6
Kılıçdaroğlu, Gözaltına Alınan İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
7
Ankara'da Silahla Tehdit Olayı: İki Şüpheli İzmir'de Tutuklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL