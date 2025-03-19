TCDD, Önemli İlaçlama Çalışmalarıyla Otla Mücadele Edecek

TCDD Genel Müdürlüğü, tren yollarında otla mücadele amacıyla 24 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında önemli bir ilaçlama çalışması gerçekleştireceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ilaçlama çalışmaları Arifiye-Eskişehir, Halkalı-Uzunköprü, Muratlı-Tekirdağ ve Gebze-Adapazarı hatları üzerindeki gar ve istasyonlarda yapılacak. Detaylı takvim ise şöyle:

Arifiye-Eskişehir Hattı:

24-28 Mart: Arifiye-Osmaneli



2-11 Nisan: Osmaneli-Ayvalı



14-18 Nisan: Ayvalı-Eskişehir

Halkalı-Uzunköprü Hattı:

1-11 Nisan: Halkalı-Çerkezköy



14-18 Nisan: Çerkezköy-Muratlı

Muratlı-Tekirdağ Hattı:

21-25 Nisan: Muratlı-Tekirdağ

Gebze-Adapazarı Hattı:

24 Mart-18 Nisan: Derince-Adapazarı



21 Nisan-2 Mayıs: Gebze-Derince

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi. TCDD, vatandaşların belirtilen demir yolu hat kesimleri ve çevresinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca bu alanlara yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları ve tarımsal faaliyetlerde bulunmamaları önemle duyuruldu.