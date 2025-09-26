TCG Alemdar Smerex-2025'te Kurtarma Yeteneğini Sergiledi

TCG Alemdar Smerex-2025'te Yeteneğini Sergiledi

Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı arama kurtarma gemisi TCG Alemdar, İtalya'nın Taranto Körfezi açıklarında düzenlenen Smerex-2025 Denizaltı Arama-Kurtarma Davet Tatbikatında görev aldı.

Tatbikat 22 Eylülde başladı ve İngiltere ile Yunanistan'dan unsurların da katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat Senaryosu ve Uygulama

Seçkin gözlemci ve basın günü kapsamında, satha çıkma yeteneğini kaybetmiş bir denizaltının tespit ve kurtarma operasyonu gerçeğe yakın koşullarda canlandırıldı. Daha önce konumu tespit edilen denizaltıdan yapılan kurtarma harekâtında, yalnızca TCG Alemdar bünyesindeki personel kurtarma sistemi kurtarma çanı ile personel çıkarma işlemi icra edildi.

Tatbikat senaryosuna göre denizden çıkarılan kazazedelere Türk ve İtalyan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi; müdahaleler, üst düzey sağlık imkanlarına sahip TCG Alemdarda sürdürüldü.

Komutan ve Personel Açıklamaları

TCG Alemdar Komutanı Yarbay Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TCG Alemdar olarak İtalya'da icra edilen denizaltıdan personel kurtarma eğitimlerine iştirak etmekteyiz. Tatbikatın amacı, uluslararası işbirliği sağlayarak kurtarma operasyonlarına destek sağlamak." dedi.

Yarbay Arslan, TCG Alemdar'ın üstün teknoloji kurtarma cihazlarıyla Akdeniz Havzası'ndaki en önemli kurtarma gemilerinden olduğunu belirterek şunları kaydetti: "1. sınıf dalgıç personel tarafından icra edilen kurtarma çanı, uzaktan kumanda su altı aracı ve atmosferik dalış sistemleriyle bu tatbikatta büyük başarılara imza attık. Tatbikat, bizim tecrübelerimizi artırmakla beraber müttefiklerimize sahip olduğumuz kurtarma imkanlarını da göstermemizi sağladı. TCG Alemdar, milli görevler ve uluslararası görevlerde her zaman için göreve hazır olacağını gösterdi."

TCG Alemdar Kurtarma Harekat Subayı 1. Sınıf Dalgıç Berat Şen de denizaltıdan personel kurtarma faaliyetlerinde her saniyenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bugüne kadar almış olduğumuz zorlu eğitimlerle denizaltıda mahsur kalmış kazazedelere en kısa sürede ulaşıp onları sağ salim kurtarabilmek için hazırlandık. Bugün burada bu tatbikat sayesinde yabancı unsurlarla birlikte eğitim yapabilme, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve birlikte çalışabilme konularında önemli deneyimler edindik." ifadelerini kullandı.

TCG Alemdar'ın tatbikattaki performansı, askeri gözlemciler tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

