TCG Anadolu İstanbul'da: Çanakkale'den 'Zafer Yolculuğu' Tamamlandı

TCG Anadolu, Gelibolu'dan başlattığı 8 saatlik 'Zafer Yolculuğu'nu tamamlayarak Sarayburnu Limanı'na demirledi; etkinlikte 350 genç yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:41
TCG Anadolu İstanbul'a Ulaştı

TCG Anadolu, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gelibolu'dan başlattığı 'Zafer Yolculuğu'nu tamamlayarak İstanbul'a ulaştı. Yaklaşık 8 saat süren seyir sonunda gemi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Yolculuğun Detayları

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen TCG Anadolu'su saat 09.00'da Gelibolu'dan seyre başladı. Gemi önce Çanakkale Boğazı'nı, ardından İstanbul Boğazı'nı geçti ve Sarayburnu Limanı'na yanaştı. Etkinliğe katılan gençler, limana yanaşma anını üst güverteden izledi ve İstanbul manzarasıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bakan Bak ve Komutanların Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyeti gemiden inişlerinde İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Bakan Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada gençlerle birlikte Mavi Vatan'da keyifli bir yolculuk gerçekleştirdiklerini, gençlerin savunma sanayiinin gelişimini ve Türk ordusunun gücünü yakından gördüklerini söyledi. Bak, bölgedeki çatışmaların önemine dikkat çekerek caydırıcılık ve savunma sanayisine yapılan yatırımların değerine vurgu yaptı. Açıklamada ayrıca 36 gemi inşaat halinde olduğu ve uçak gemisi projesinde pistin tamamlanmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı. Bak, yolculuğu "Güzel, keyifli, unutulmaz bir yolculuktu." sözleriyle özetledi.

Gençlerin Tarihi Deneyimi

Etkinlikte üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan olmak üzere toplam 350 genç yer aldı. Yaklaşık 8 saat süren yolculuk boyunca gençler TCG Anadolu'yu gezme fırsatı buldu ve gemide düzenlenen konferanslarla 'mavi vatan' kavramının ve deniz güvenliğinin önemi hakkında bilgi edindiler.

