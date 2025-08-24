TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Boğaz geçidini tamamladı
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan törenle geçti
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçit törenine katılan TCG Anadolu'nun geçişi sona erdi.
Geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden başladı. TCG Anadolu'na Savarona yatı ve 7 gemi eşlik etti.
Geçit törenindeki gemiler, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy güzergahından ilerleyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçiş yaptı.
Haberi Anadolu Ajansı bildirdi.