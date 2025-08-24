DOLAR
TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Boğaz geçidini tamamladı

TEKNOFEST Mavi Vatan geçit töreninde Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Savarona yatı ve 7 gemi eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:41
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan törenle geçti

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçit törenine katılan TCG Anadolu'nun geçişi sona erdi.

Geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden başladı. TCG Anadolu'na Savarona yatı ve 7 gemi eşlik etti.

Geçit törenindeki gemiler, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy güzergahından ilerleyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçiş yaptı.

Haberi Anadolu Ajansı bildirdi.

