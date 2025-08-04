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TCG Bozcaada'nın Yardım Eli: Yaralı Vatandaşa İlk Müdahale

TCG Bozcaada karakol gemisi, teknedeki yaralı vatandaşa hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve kurtarıcı ekibe transfer etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 17:51
TCG Bozcaada'nın Yardım Eli: Yaralı Vatandaşa İlk Müdahale

TCG Bozcaada'nın Örnek Davranışı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisi personelinin, yardım çağrısında bulunan bir teknedeki yaralı vatandaşa

ilk müdahalede bulunduğunu ve yaralının Sahil Güvenlik TCSG-34 ekibine transferini sağladığını duyurdu.

Olayın Detayları

Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, "Mavi Vatan'da Görev Başında, Her Koşulda Milletinin Yanında" vurgusu yaptı ve olayın detaylarını aktardı.

Mesajda, TCG Bozcaada'nın Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti çerçevesinde, Mersin'den harekât sahasına hareket halindeyken bir tekneden yardım çağrısı geldiğini belirtti.

Ekip, Gökdeniz-01 isimli tekneye yönelerek, yaralı olan vatandaşa hızlı bir şekilde müdahale edip, güvenli bir şekilde kurtarma ekibine transfer edilmesini sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisi personelinin, yardım çağrısında bulunan...

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisi personelinin, yardım çağrısında bulunan teknedeki yaralı vatandaşa ilk müdahalede bulunarak, Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesini sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisi personelinin, yardım çağrısında bulunan...

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisi personelinin, yardım çağrısında bulunan teknedeki yaralı vatandaşa ilk müdahalede bulunarak, Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesini sağladığını bildirdi.

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