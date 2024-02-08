TCG BURGAZADA, keşiflere Doğu Akdeniz'de başlıyor

TCG BURGAZADA, 5 Şubat 2024'te Mersin limanında NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1'nin komutanlığını üstlendi. Bu çerçevede yürütülen Deniz Güvenliği Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de istihbarat, gözlem ve devriye faaliyetine girişti. SAT komandoları da gemiye çıkma eğitimlerini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı, SAT komandolarının eğitimlerine ilişkin fotoğrafı da paylaştı.





Bakanlığın verdiği bilgiye göre:



"TCG BURGAZADA, 5 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında 'NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1' komutasını devraldı, bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekatı'na yönelik Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekatı'nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı."

Bakanlık, SAT komandolarının gemiye çıkma eğitimlerini gösteren fotoğrafı da yayınladı.

TCG BURGAZADA'NIN BEKLEYİŞİ SONA ERDİ

Türkiye'nin Milli Gemi projesi çerçevesinde, günümüz teknolojisine uygun olarak ilk kez inşa edilen TCG Burgazada (F-513) korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Mavi Vatan'da sahip olduğu hak ve çıkarlarını korumak için her türlü göreve hazır olarak bekliyor.

Yeni yılın gelmesiyle, Foça Limanı'nda yüksek hazırlık seviyesinde olan TCG Burgazada gemisindeki askerler, ailelerinden uzakta, milletin huzur ve güvenliği için karada ve denizde gözlerini dört açmış durumda. Vatan nöbetinin hiç gevşetilmediği gemide TCG Burgazada Komutanı Deniz Yarbay İlkay Beril Aydemir, askerlerin yeni yılını kutladı.

Deniz Yarbay Aydemir, her an göreve hazır olduklarını söyleyerek, Türkiye'nin denizlerdeki haklarını korumak adına süreç içerisinde ailelerinden ayrı kaldıklarını belirtti.