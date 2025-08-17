DOLAR
TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı Ziyaret Etti

TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı ziyaret etti; Türk ve Libya askeri yetkilileri arasında plaket takdimi ve resmi görüşmeler gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 20:04
TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı Ziyaret Etti

TCG Kınalıada Korveti, Libya'nın başkenti Trablus'ta yer alan Trablus Limanı'nı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'yi temsilen Tümamiral Hüseyin Tığlı başkanlığındaki Türk Deniz Kuvvetleri heyeti bulundu.

Elçilikte karşılama ve plaket töreni

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, TCG Kınalıada ile Libya'ya gelen heyeti büyükelçilikte kabul etti. Ziyaretin ardından Büyükelçi Begeç ve Tümamiral Hüseyin Tığlı karşılıklı olarak plaket takdim etti. Büyükelçi Begeç, Trablus Limanı'ndaki korvete iade ziyareti gerçekleştirerek korvetin ziyaretçi defterini imzaladı.

Savunma Bakanlığı'nda resmi görüşmeler

Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Trablus Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay İlkay Beril Aydemir, Trablus'taki Savunma Bakanlığı binasında Libya Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Abdusselam Zubi ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Zubi ve Haddad, Tığlı'ya plaket takdim etti.

Libya Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı korveti ziyaret etti

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad ile Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nureddin el-Buni, Trablus Limanı'ndaki TCG Kınalıada'yı ziyaret etti. Haddad ve el-Buni için korvette, Büyükelçi Begeç, Tümgeneral Koşan ve Tümamiral Tığlı'nın da katıldığı karşılama töreni düzenlendi.

Bir sonraki liman

TCG Kınalıada Korveti'nin Trablus'un ardından Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine geçmesi bekleniyor.

