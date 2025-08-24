TCG Kınalıada Libya’nın Bingazi kentini ziyaret etti
Ziyaret ve karşılama
TCG Kınalıada, Libya ziyareti kapsamında başkent Trablus'un ardından Bingazi kentini ziyaret etti. Korvetteki Türk heyetini, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Korgeneral Saddam Hafter karşıladı.
Türk heyetinde Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Türkiye’nin Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu, Tümgeneral İlkay Altındağ, Tümamiral Refik Levent Tezcan, Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Trablus Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay İlkay Beril Aydemir yer aldı.
Önceki geliş ve ziyaret
TCG Kınalıada Korveti, 17 Ağustos'ta Trablus Limanı'na ulaşmış; daha önce Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad korveti ziyaret etmişti.