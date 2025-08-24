DOLAR
TCG Kınalıada Libya’nın Bingazi kentini ziyaret etti

TCG Kınalıada, Trablus ziyaretinin ardından Bingazi'ye giderek Korgeneral Saddam Hafter ve üst düzey Türk heyeti tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:47
TCG Kınalıada Libya’nın Bingazi kentini ziyaret etti

TCG Kınalıada Libya’nın Bingazi kentini ziyaret etti

Ziyaret ve karşılama

TCG Kınalıada, Libya ziyareti kapsamında başkent Trablus'un ardından Bingazi kentini ziyaret etti. Korvetteki Türk heyetini, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Korgeneral Saddam Hafter karşıladı.

Türk heyetinde Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Türkiye’nin Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu, Tümgeneral İlkay Altındağ, Tümamiral Refik Levent Tezcan, Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Trablus Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay İlkay Beril Aydemir yer aldı.

Önceki geliş ve ziyaret

TCG Kınalıada Korveti, 17 Ağustos'ta Trablus Limanı'na ulaşmış; daha önce Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad korveti ziyaret etmişti.

