TCG Salihreis Fırkateyni'nden Mısır Açıklarında Balıkçı Gemisine Bilgilendirme

TCG Salihreis fırkateyni, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır açıklarında bulunan bir balıkçı gemisine deniz durumu hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre, TCG Salihreis, 22 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de sürdürülen NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı (FOCOPS) 2025-1 çerçevesinde görev yapmaktadır.

Denizde Durumsal Farkındalık Yaklaşması kapsamında, 25 Ocak 2025 tarihinde Mısır açıklarında balıkçı gemisine düzenlenen ziyaretle, gemi mürettebatına deniz güvenliği ve durumu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.