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TCMB Başkanı Fatih Karahan: Faiz artışı döngüsü sonlandı, likidite yönetimi öncelikli olacak

Washington'da gerçekleşen IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'nin para politikasında yeni bir döneme geçtiğini ve faiz artışı döngüsünün sona erdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 21:05
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Faiz artışı döngüsü sonlandı, likidite yönetimi öncelikli olacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD'deki IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin para politikasında önemli değişikliklere gidileceğini duyurdu. Bloomberg'e göre Karahan, Mart ayındaki agresif faiz artışının ardından artık faiz artışı döngüsünün sonlandığını ve TCMB'nin likidite yönetimine odaklanacağını belirtti.

Mart ayında politika faizini yüzde 50 seviyesine yükselterek agresif bir sıkılaştırma politikası izleyen TCMB, bu sürecin artık sona erdiğini vurguladı. Karahan, bundan sonra TCMB'nin piyasa koşullarına bağlı olarak rezerv biriktirme stratejisini önceliklendireceğini ifade etti. Ayrıca, döviz kaynağı sağlama amacıyla yapılan swap işlemlerinin azaltılacağını ve bu yöntemin likidite sorunlarına yol açtığını belirtti.

Karahan, açıklamasında TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 36'yı tutturacağını söyledi ancak piyasaların bu hedefe üç aylık bir gecikmeyle ulaşılacağını öngördüğünü ifade etti. TCMB'nin sıkı politika duruşunun devam edeceğini vurgulayan Karahan'ın açıklamaları, piyasaların yakından takip ettiği bir konu olarak önemini koruyor.

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