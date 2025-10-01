TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

TCMB, kredi kartı nakit avans ve KMH faizlerini 25 baz puan düşürdü. 1 Ekim 2025'ten itibaren akdi faiz %4,50, gecikme faizi %4,80 olacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:33
TCMB'den kredi kartı kullanıcılarına indirim müjdesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomik olarak zorlanan milyonlarca kredi kartı kullanıcısının yüzünü güldürecek kararı geçtiğimiz hafta açıkladı. Kararın uygulaması için sayılı gün kaldığı belirtilirken, yeni düzenleme sonbahar öncesi devreye giriyor.

Yeni dönem 1 Ekim 2025'te başlıyor

Merkez Bankası'nın aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşen karara göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında 25 baz puan indirime gidildi. Bu düzenleme, kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerini kapsıyor.

Akdi faiz oranında indirim

Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyip kalanını bir sonraki aya devreden veya doğrudan nakit avans kullanan tüketiciler için uygulanan aylık akdi faiz oranı, %4,75 seviyesinden %4,50'ye çekildi. Bu düşüş, borcunu erteleyen veya nakit ihtiyacını kartından karşılayan vatandaşların daha az faiz yüküyle karşılaşacağı anlamına geliyor.

Gecikme faizine de indirim

Borcunun asgari tutarını dahi ödeyemeyen ve temerrüde düşen kart sahipleri için uygulanan gecikme faizi ise %5,05'ten %4,80'e geriledi. Bu değişiklik, beklenmedik ödeme zorlukları yaşayanların üzerindeki baskıyı hafifletecek.

Ne değişecek? Örnek hesaplama

Örneğin, kredi kartından 10.000 TL nakit avans çeken bir vatandaş, eski oranla aylık 475 TL faiz öderken, 1 Ekim'den itibaren bu rakam 450 TL'ye düşecek. Benzer şekilde, 20.000 TL'lik bir kredi kartı borcunu bir sonraki aya devreden kullanıcı da faiz maliyetinde gözle görülür bir rahatlama hissedecek.

Uzmanlar ve tüketiciler, bu adımın özellikle bayram sonrası artan harcamalar ve okul masrafları nedeniyle bütçesini dengelemekte zorlanan vatandaşlar için önem taşıdığını vurguluyor. Yeni düzenleme 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren uygulanacak.

