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TD Bank, ABD'de Kara Para Aklama Davasında Rekor Ceza Ödeyecek

TD Bank, kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için 3 milyar dolar ceza ödeyecek. Bu, bankanın tarihinde önemli bir dönüm noktası.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:44
TD Bank, ABD'de Kara Para Aklama Davasında Rekor Ceza Ödeyecek

TD Bank’a Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle Cezalar Kesildi

Toronto-Dominion Bank, ABD'deki kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek toplam 3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıkladı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, bu durumun tarihi bir olay olduğunu belirterek, "TD Bank, Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal eden ve kara para aklama suçunu kabul eden en büyük banka oldu" dedi.

Ceza Detayları

Garland, TD Bank'ın 1,8 milyar dolar tutarında bir ceza ödemeyi kabul ettiğini; ancak diğer düzenleyicilerle birlikte toplamda 3 milyar dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) tarafından da bankaya 1,3 milyar dolarlık ceza kesildi.

Federal Rezerv’den Cezalar Geliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yaptığı açıklamada, TD Bank’ın kara para aklama yasalarıyla ilgili ihlalleri nedeniyle ceza verdiğini duyurdu. Fed, bankanın risk yönetimi ve denetim eksiklikleri nedeniyle yasa dışı gelirin aklanmasına olanak tanıdığını vurguladı.

CEO Bharat Masrani’nin Açıklaması

TD Bank Group’un CEO'su Bharat Masrani, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde bankamız için zor bir süreç yaşanıyor. Kara para aklama karşıtı programımızdaki hataların sorumluluğunu alıyoruz ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için çalışıyoruz" dedi. Masrani, hataların kendi görev döneminde meydana geldiğini vurgulayarak tüm paydaşlardan özür diledi.

Toplamda 3,09 milyar dolara ulaşan ceza, ABD tarihindeki en yüksek cezalar arasında yer alıyor. TD Bank'ın, bu durum sonrasında hukuki ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla adımlar atması bekleniyor.

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