TDED Ödül Töreni: Uluslararası Öğrencilerin Yazdığı Denemeler Sahiplerini Buldu

TDED'in Uluslararası Öğrenciler İle Düzenlediği Deneme Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" deneme yarışmasının ödül töreni, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Törene Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) Başkanı Abdullah Eren ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

Yerli ve Yabancı Öğrenciler Bir Arada

Eren, törende yaptığı konuşmada, "Halihazırda Türkiye'de 15 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. 2011'den bu yana ise 185 ülkeden gelen 45 binden fazla uluslararası öğrenci misafir ettik" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğinde son 20 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğine de dikkat çekti.

Yarışmanın Önemi

YTB'nin faaliyetlerine değinen Eren, uluslararası öğrenciler için düzenledikleri akademilerin yanı sıra, farklı ülkelerdeki Türk topluluklarının dergilerine de öncülük ettiklerini belirtti. Eren, ayrıca, Türkçe’nin uluslararası öğrencilerin düşünce dünyalarını şekillendirmedeki rolünden bahsetti.

Birincilik Ödülü ve Katılımcılar

Yarışmanın birincisi, "Türk ruhunun krokisi" başlıklı denemesiyle Ramazan Sahib Divani oldu. Divani, Türkiye'deki yaşantısında Türk halkının yardımseverliğini ve vatanseverliğini öne çıkardığını belirtti. Türkiye'nin tarihî bağının önemine dikkat çekerek, "100 yıl önce Taşnak Ermeniler bize soykırım yaparken, Osmanlı ordusu bizi kurtardı" dedi.

13 farklı ülkeden gelen öğrencilerin ödüllerini almasının ardından, yarışmaya katılan 38 farklı ülkeden toplamda 14 eser ödüle değer görüldü. Yarışmanın amacı, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaşam deneyimlerini edebi bir dille aktararak Türkçe'ye katkıda bulunmaktı.

Özel Yayın ve Hatıra Fotoğrafı

Ödül töreninin sonunda, dereceye giren eserlerden oluşan özel bir kitabın yayınlandığı ve 70 eserin yer aldığı bildirildi. Ayrıca, ödül takdiminden sonra katılımcılar hatıra fotoğrafları çekildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" deneme yarışmasının ödül töreni İstanbul Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuşma yaptı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" deneme yarışmasının ödül töreni İstanbul Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda konuşma yaptı.