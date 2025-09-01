TDK, 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Ödüllerini 26 Eylül'de Verecek

Türk Dil Kurumu (TDK), "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri"ni, 26 Eylül tarihinde, Dil Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünde sahiplerine takdim edecek.

Ödülün amacı ve işbirliği

TDK açıklamasına göre kurum, Gaspıralı İsmail Bey'in "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ülküsü etrafında Türkçeyi korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Türk dili üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Ödül programı, Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliği içinde 2022'den bu yana geleneksel hale getirildi ve Türk dünyasının edebiyat yoluyla bir araya gelmesine katkı sağlıyor.

Tören ve katılımcılar

Ödül töreni, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenecek. Törene ev sahipliği yapacak olanlar arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi, Prof. Dr. Derya Örs ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert bulunuyor. Etkinlik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Seçim süreci

Türkiye'den ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarca önerilen adaylar, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi, Türk Dil Kurumu Haberleşme Üyesi ve alanında uzman bilim insanlarından oluşan seçici kurullar tarafından değerlendirildi.

Ödül kazananları

Jüri kararıyla "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat (Çocuk Edebiyatı) Ödülleri"nin kazananları şöyle belirlendi:

Azerbaycan: Prof. Dr. Zahid Halil

Kazakistan: Saule Dosjan

Kırgızistan: Prof. Dr. Süleyman Rısbayev

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu

Özbekistan: Mir'aziz Azam