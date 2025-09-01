DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,24 -0,16%
ALTIN
4.597,75 -0,77%
BITCOIN
4.501.513,56 -0,33%

TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2025 yaz kampları tamamlandı. 377 burslu öğrenci akademik, kültürel ve sosyal etkinliklerle yaz dönemini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:05
TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı 2025 Yaz Kampları Tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından burs desteği sağlanan öğrenciler için düzenlenen yaz kamplarının tamamlandığı bildirildi. Farklı illerde gerçekleştirilen programlara toplam 377 öğrenci katıldı.

Ankara - Lisans Erkek Öğrenci Kampı

Ankara'da 20-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Lisans Erkek Öğrenci Kampı, Bilgi ve İrfanla Geleceğe Yürüyoruz: Aile, Zaman ve Değer temasıyla gerçekleşti. Kampa katılan 72 öğrenci, akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle okuma, anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirdi.

İstanbul - Lisans Kız Öğrenci Kampı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi'nde 20-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Lisans Kız Öğrenci Kampı da aynı tema çerçevesinde yapıldı. Kampta burslu ve yurtlarda kalan 218 öğrenci, akademik, kültürel ve sosyal becerilerini geliştiren çeşitli etkinlik ve seminerlere katıldı.

UİP Hazırlık Kampı (Ankara)

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde 16 Haziran-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Uluslararası İlahiyat Projesi (UİP) Hazırlık ve üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik kampa 13 erkek öğrenci katıldı.

Sakarya - Burslu Kız Öğrenci Kampı

Sakarya'da 30 Haziran-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen burslu kız öğrenci kampına 33 öğrenci katılım sağladı.

İstanbul - Lisansüstü Tematik Yaz Kampı

İstanbul'da 17-22 Ağustos tarihlerinde TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) işbirliğiyle düzenlenen Lisansüstü Tematik Yaz Kampı, İslam Geleneğinde İlim temasıyla yapıldı. Kampta akademik seminerlerin yanı sıra kentteki önemli tarihi ve manevi mekanlara ziyaretler gerçekleştirildi ve 41 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yer aldı.

Vakıf yetkilileri, kampların öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik düzenlediği Yaz...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik düzenlediği Yaz Kampları'nın tamamlandığı belirtildi. Farklı illerde gerçekleştirilen kamplarda 377 öğrenci, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerin içinde yer aldığı yaz dönemi geçirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, burs desteği sağladığı öğrencilere yönelik düzenlediği Yaz...

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti: 1 Tutuklama
2
Colossal Biosciences'in Ulukurt Projesi: 'Geri Getirme' Tartışması Büyüyor
3
Erdoğan ile Putin Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi Marjında
4
Bitlis Tatvan'da 3 yabancı uyruklu iç organlarında uyuşturucuyla yakalandı — 1 kilo 520 gram
5
TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı
6
BM ve AB'den Afganistan depremi için taziye: 600'den fazla can kaybı
7
Denizli Buldan'da 4. Gün: 28 Hava Aracıyla Orman Yangınına Müdahale

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025