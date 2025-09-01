TDV 2025 Yaz Kampları Sona Erdi: 377 Öğrenci Katıldı

Türkiye Diyanet Vakfı 2025 Yaz Kampları Tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından burs desteği sağlanan öğrenciler için düzenlenen yaz kamplarının tamamlandığı bildirildi. Farklı illerde gerçekleştirilen programlara toplam 377 öğrenci katıldı.

Ankara - Lisans Erkek Öğrenci Kampı

Ankara'da 20-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Lisans Erkek Öğrenci Kampı, Bilgi ve İrfanla Geleceğe Yürüyoruz: Aile, Zaman ve Değer temasıyla gerçekleşti. Kampa katılan 72 öğrenci, akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle okuma, anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirdi.

İstanbul - Lisans Kız Öğrenci Kampı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi'nde 20-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Lisans Kız Öğrenci Kampı da aynı tema çerçevesinde yapıldı. Kampta burslu ve yurtlarda kalan 218 öğrenci, akademik, kültürel ve sosyal becerilerini geliştiren çeşitli etkinlik ve seminerlere katıldı.

UİP Hazırlık Kampı (Ankara)

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde 16 Haziran-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Uluslararası İlahiyat Projesi (UİP) Hazırlık ve üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik kampa 13 erkek öğrenci katıldı.

Sakarya - Burslu Kız Öğrenci Kampı

Sakarya'da 30 Haziran-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen burslu kız öğrenci kampına 33 öğrenci katılım sağladı.

İstanbul - Lisansüstü Tematik Yaz Kampı

İstanbul'da 17-22 Ağustos tarihlerinde TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) işbirliğiyle düzenlenen Lisansüstü Tematik Yaz Kampı, İslam Geleneğinde İlim temasıyla yapıldı. Kampta akademik seminerlerin yanı sıra kentteki önemli tarihi ve manevi mekanlara ziyaretler gerçekleştirildi ve 41 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yer aldı.

Vakıf yetkilileri, kampların öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

