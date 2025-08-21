TDV'den Gazze'ye 35 milyon dolara yakın insani yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu ortaya çıkan yıkım ve insani dramın etkilerinin hafifletilmesine yönelik desteklerin devam ettiği belirtildi.

Yardım faaliyeti ve işbirlikleri

TDV, saldırıların ilk anından itibaren Gazze içinde işbirliği yaptığı yerel sivil toplum kuruluşları aracılığıyla alanda aktif rol alan kuruluşlardan biri oldu. Yardımlar üç farklı kanal üzerinden ulaştırılıyor; Gazze içindeki paydaş kuruluşlar vasıtasıyla yapılan satın alımlar, Mısır üzerinden Refah Sınır Kapısı ile tırlar ve AFAD koordinasyonunda Mersin'den Mısır'ın El Ariş Limanı'na gönderilen gemiler aracılığıyla dağıtımlar gerçekleştiriliyor.

Yardımın kapsamı ve ulaştırılan malzemeler

TDV, temel gıda maddeleri ile birlikte içme suyu, kıyafet, barınma malzemeleri, sağlık malzemeleri, hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve anne‑bebek ürünlerini düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen dağıtımlar arasında 79 bin 350 gıda kolisi ve 21 bin 550 temizlik kolisi yer aldı.

Ayrıca, 1,5 milyon kişiye sıcak yemek, 3,4 ton içme suyu ve 2 milyon 295 bin kişiye ekmek sağlandı. Barınma ihtiyaçları için 16 bin yatak, yastık, hasır ve battaniye ile 2 bin 200 çadır teslim edildi. Hastanelere 50 bin litre yakıt desteği verildi; 50 bin kişi ilaç ve tıbbi yardımlardan faydalandı. Ayrıca 173 bin 790 aile nakit desteği aldı, afet çantası ve tekerlekli sandalye dağıtımları yapıldı.

Toplam ulaştırılan yardım ve rutin dağıtımlar

Ramazan ve kurban yardımları dahil olmak üzere bugüne kadar Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarı 7 milyon 746 bin 424 kişilik malzeme olarak kaydedildi. Günlük rutin dağıtımlar kapsamında Gazze'de günlük 3 bin kişilik sıcak yemek ve 75 ton temiz içme suyu sağlanıyor.

TDV'nin Gazze'ye yaptığı yardımların toplamı 926 tır seviyesine ulaşırken, vakfın "Filistin Acil Yardım Çalışmaları" kapsamında ulaştırdığı insani yardımların tutarı 35 milyon dolara yakın olarak açıklandı.

