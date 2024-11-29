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TDV'den Lüks Otel İddialarına Yalanlama

Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks otelde program düzenlendiği iddialarına yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:42
TDV'den Lüks Otel İddialarına Yalanlama

TDV'den Yalanlama

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bağış ve zekat paraları ile lüks bir otelde etkinlik düzenlendiği yönündeki iddiaları yalanladı. TDV'nin açıklamasına göre, bu tür haberler birkaç basın kuruluşunda ve sosyal medya platformlarında yer aldı.

Yanlış Bilgiler ve Kamuoyu Aydınlatması

Açıklamada, "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği" programının lüks bir otelde gerçekleştirildiği ve etkinlik giderlerinin TDV'nin topladığı bağış ve zekat paralarıyla karşılandığı iddialarının kesinlikle yanlış olduğu vurgulandı. TDV, programın tüm giderlerinin İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılandığını ve TDV'nin yalnızca katılım desteği sağladığını belirtti.

TDV ayrıca, insani yardım projelerinin en şeffaf şekilde yürütüldüğünü ve bağışçıların güvenliğini öncelikli hedef olarak gördüğünü ifade etti.

Hukuki Süreç Başlatılacak

Açıklamada, Gazze ve diğer kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtilirken, yanıltıcı ve maksatlı şekilde yayılan bu yalan haberler hakkında hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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