DOLAR
39,27 -0,22%
EURO
44,92 0,2%
ALTIN
4.234,85 0,31%
BITCOIN
4.039.528,33 1,67%

TDV'den Van'da 6,300 Hisse Kurban Eti İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

TDV, Van'da 6,300 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 900 büyükbaş hayvan kesiyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 18:50
TDV'den Van'da 6,300 Hisse Kurban Eti İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

TDV, Van'da Kurban Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu çerçevesinde önemli bir kampanya başlattı. Van'da bağışlanan 6,300 hisse kapsamında yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesileceği duyuruldu.

Kesim Alanları ve Ekip Kontrolleri

Ankara'dan Van'a gönderilen 9 kişilik ekip, hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkların kesim alanlarını ve soğuk hava depolarını kontrol etti. Kurban kesiminin yapılacağı tesislerde son hazırlıklarını tamamlayan TDV ekipleri, Kurban Bayramı süresince bu önemli görevlerini icra edecek.

Yardımlar ve Dağıtım Süreci

TDV Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine ve yurt dışındaki vatandaşlara kurban eti dağıtacaklarını belirtti. Türkiye genelinde kesimlerin gerçekleştirileceği 6 il bulunduğunu ifade eden Türker, "Tüm ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İslami usullere uygun olan hayvanları ve elektronik cihazların çalışırlığını kontrol ediyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bağışlar, bayramın birinci gününe kadar devam edebilir ve bu sayı artabilir" dedi.

Filistin ve Afrika'ya Duyarlılık

Türker, Filistin'e yönelik hassasiyetin de göz önünde bulundurulduğunu ifade ederek, "Filistin, Afrika ve yurt içinde organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Van'da 3 farklı yerde kesim yapılacak olup, bağışların durumuna göre kesilecek hayvan sayısında değişiklikler olabilir" dedi. Ayrıca, 9 kişilik ekibin yanı sıra şube temsilcilerinin ve gönüllülerin de sahada destek vereceği bilgisi verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayarak, Van'da bağışlanan 6 bin 300 hisse kapsamında yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayarak, Van'da bağışlanan 6 bin 300 hisse kapsamında yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesecek.

İLGİLİ HABERLER

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cansuyu Derneği, Beyrut'taki Filistinli Mülteci Kampında Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı
2
Manisa'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı
3
Avenged Sevenfold, İstanbul'da İlk Konserini Verdi
4
Diyarbakır'daki Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
5
Türk Askeri Kosova'nın Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
6
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
7
Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım