TDV'den Van'da 6,300 Hisse Kurban Eti İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

TDV, Van'da Kurban Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu çerçevesinde önemli bir kampanya başlattı. Van'da bağışlanan 6,300 hisse kapsamında yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesileceği duyuruldu.

Kesim Alanları ve Ekip Kontrolleri

Ankara'dan Van'a gönderilen 9 kişilik ekip, hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkların kesim alanlarını ve soğuk hava depolarını kontrol etti. Kurban kesiminin yapılacağı tesislerde son hazırlıklarını tamamlayan TDV ekipleri, Kurban Bayramı süresince bu önemli görevlerini icra edecek.

Yardımlar ve Dağıtım Süreci

TDV Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine ve yurt dışındaki vatandaşlara kurban eti dağıtacaklarını belirtti. Türkiye genelinde kesimlerin gerçekleştirileceği 6 il bulunduğunu ifade eden Türker, "Tüm ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İslami usullere uygun olan hayvanları ve elektronik cihazların çalışırlığını kontrol ediyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bağışlar, bayramın birinci gününe kadar devam edebilir ve bu sayı artabilir" dedi.

Filistin ve Afrika'ya Duyarlılık

Türker, Filistin'e yönelik hassasiyetin de göz önünde bulundurulduğunu ifade ederek, "Filistin, Afrika ve yurt içinde organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Van'da 3 farklı yerde kesim yapılacak olup, bağışların durumuna göre kesilecek hayvan sayısında değişiklikler olabilir" dedi. Ayrıca, 9 kişilik ekibin yanı sıra şube temsilcilerinin ve gönüllülerin de sahada destek vereceği bilgisi verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayarak, Van'da bağışlanan 6 bin 300 hisse kapsamında yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Müminler ancak kardeştirler" ve "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlen "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayarak, Van'da bağışlanan 6 bin 300 hisse kapsamında yaklaşık 900 büyükbaş hayvan kesecek.