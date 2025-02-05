TDV, Deprem Bölgesinde 16 Milyon 442 Bin Afetzedeye Yardım Ulaştırdı

TDV, Deprem Yardımlarıyla 16 Milyon Afetzedeye Destek Oldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası, toplamda 16 milyon 442 bin 518 afetzedeye yardım ulaştırdığını duyurdu. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, TDV Genel Müdürü İzani Turan tarafından deprem bölgesindeki yardımların sürdürüldüğüne vurgu yapıldı.

Kesintisiz Yardım Süreci

Turan, iki yıl boyunca devam eden insani yardımlar hakkında bilgi vererek, "Deprem bölgesine yapılan yardımlar kapsamında toplamda ilk süreçte 10 milyon 191 bin 318 kişiye yardım ulaştırdık. 1684 tır ve 439 kamyonet ile bölgeye yardım gönderdik. Ayrıca 17 bin personel ve gönüllülerimizle sahada aktif olarak yardımlarımızı sürdürdük" dedi.

Ramazan ve Kurban Bayramı Yardımları

2023 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen yardım çalışmalarının en yoğun desteklerden biri olduğunu belirten Turan, şu bilgileri aktardı: "Ramazan'da 100 bin gıda paketi, 100 bin hijyen paketi, 50 bin alışveriş kartı, 3 milyon iftar ve sahurluk dağıttık. Bu çalışmalarla toplamda 5 milyondan fazla depremzede kardeşimize ulaştık. Kurban Bayramı’nda ise 10 bin 605 hisse kurban eti depremzedelere ulaştırırken, 11 ilde 30 bin kavurma paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu yardımlardan 318 bin 700 kişi faydalandı."

2024 Yılı Hedefleri

Turan, TDV'nin geçen yıl da deprem bölgesine yardımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "2024 yılında 11 ilde 19 bin 850 alışveriş yardımı kartı, 6 bin gıda kolisi ve 17 bin kişilik iftar yemekleri dağıttık. Böylece yaptığımız çalışmalarla 650 bin kişiye yardım ulaştırdık" şeklinde konuştu. Ayrıca, hayırseverlerin destekleriyle 6 bin 748 hisse kurban eti ve 11 ilde 20 bin 750 kavurma paketi dağıtımı yapılarak toplamda 272 bin 500 kişi bu yardımlardan faydalandı.

Eğitim Destekleri

Son olarak, depremden etkilenen öğrencilere yönelik desteklerin de sürdüğünü vurgulayan Turan, "Yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim yardımı yaptık" ifadelerini kullandı.