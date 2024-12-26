TDV Genel Müdürü Turan, 2024 Faaliyetlerini Açıkladı

TDV'nin 2024 Yılı Yardım Faaliyetleri

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, vakfın 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Turan, 2024 yılında 55 milyon 171 bin 42 kişiye ulaştıklarını ve Ramazan yardımları ile dünyada 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıklarını açıkladı. Ayrıca, 747 bin 52 kurban hissesinin Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki 34 milyon 737 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını belirtti.

2024 Yılında Yapılan Yardımlar

Turan, vakfın genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 149 ülkede 1003 şube ile yardım faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere de 650 bin insana yardım ulaştırıldığını ekledi.

Gazze İçin Destek

İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik yardımlarını da gündeme getiren Turan, 2024 yılında Gazze'deki 3 milyon 370 bin 124 Filistinli'ye yardım ulaştırdıklarını ifade etti. Yardımların Mısır, deniz yolu ve Kızılay ile AFAD'ın desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Suriye'deki Faaliyetler

Suriye'deki insani yardımları da paylaşan Turan, mobil ikram araçlarıyla bölgedeki Suriyelilere çorba ve çay dağıttıklarını, Halep'te de benzer yardımlar yaptıklarını söyledi. Yılda 550 bin ekmek ve günde 500 kişilik sıcak yemek dağıtıldığını ekledi. Ayrıca, 592 caminin inşa ve tadilatına katkıda bulunulduğunu, 15 okul, 540 sosyal konut ve 1334 su kuyusu inşa edildiğini dile getirdi.

Gelecek Planları ve Yurt Faaliyetleri

Turan, vakfın yurt gelirlerinin hayır amaçlı kullanıldığını belirterek, “Yurtlarda kar gözetmiyoruz, öğrenciden hiçbir şey esirgemiyoruz.” dedi. Ayrıca, önümüzdeki günlerde Suriye için 10-11 kişilik üst düzey bir ekiple Halep ve Şam'ı ziyaret edeceklerini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan (sağda), vakfın genel merkezinde yaptığı açıklama ile vakfın 2024 yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan (sağda), vakfın genel merkezinde yaptığı açıklama ile vakfın 2024 yılı çalışmalarını değerlendirdi.