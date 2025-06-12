TDV Heyeti, Mozambik'te Büyükelçi Alkan'ı Ziyaret Etti

Kurban Bayramı dolayısıyla Mozambik'te bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan'ı ziyaret etti.

Başkent Maputo'da bulunan büyükelçilik binasında heyeti kabul eden Alkan, TDV'nin ülkede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Türkiye'nin dünya genelinde insani faaliyetler yürüttüğünü belirten Alkan, şunları kaydetti: "TDV heyeti, Tete Eyaleti'nde kurban kesimi, Kur'an-ı Kerim dağıtımı ve yetimhane ziyaretleri gerçekleştirdi. Dolayısıyla öncelikle hayırseverlerimize ve burada canla başla dağıtım yapan gönüllü arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle, önümüzdeki yıllarda da Mozambikli kardeşlerimize daha geniş çerçevede ulaşmış olacağız."

Kurban Bayramı dolayısıyla Mozambik'te bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan'ı (sağ 4) ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Mozambik'te bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan'ı (sağ 4) ziyaret etti.