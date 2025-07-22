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TDV Yaz Kampı'nda 'Fıtrata Uygun Yaşamak' Semineri

TDV Yaz Kampı kapsamında 'Fıtrata Uygun Yaşamak' semineri, modern yaşam ve İslami değerler üzerine aydınlatıcı bilgiler sundu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 20:50
TDV Yaz Kampı'nda 'Fıtrata Uygun Yaşamak' Semineri

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Önemli Seminer

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü, TDV burslusu yükseköğretim öğrencilerine yönelik 2025 Yaz Kampı kapsamında "Fıtrata Uygun Yaşamak: Moderniteye Karşı İslami Duruş" başlıklı semineri düzenledi.

Fatih Kayacan'dan Modern Yaşama Eleştiri

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seminerde, TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, katılımcılara aile yapısı, zaman bilinci ve değer anlayışı hakkında bilgiler aktardı. Kayacan, modern yaşam tarzlarının insan fıtratına uygun olmadığını belirtti.

Kayacan, hızla akan hayatın anlamının kavranması gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz, aslında meçhulden maluma gidiyoruz. Materyalist anlayışla dünyaya bakanlar, kendini malumda görür, meçhule gittiğini düşünür. Ama ben öyle demiyorum. Biz elhamdülillah maluma gidiyoruz, meçhuldeyiz." ifadelerine yer verdi.

Gelecek Nesiller İçin Umut Vurgusu

Katılımcılara toplumun geleceği hakkında önemli mesajlar ileten Kayacan, "Siz, bir milletin nüvesisiniz, özüsünüz. Toplum düzelecekse sizlerle düzelecek. Bu toplum ayağa kalkacaksa Allah şahittir, sizlerle kalkacak. Bunun için koşarak geldim buraya." diyerek öğrencilerin rollerini önemsemesi gerektiğini ifade etti.

Her şeyin hızla tüketildiğine dikkat çeken Kayacan, "Her şeyi biz tüketiyoruz. Sevgiyi tükettiğimiz gibi, aşkı tükettiğimiz gibi, yuvayı tükettiğimiz gibi." diyerek, değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini belirtti.

Öğrencilere Kendi Rollerini Kabullenme Tavsiyesi

Öğrencilere, ''Allah beni yarattı, bana bir rol biçti''

Program, soru-cevap bölümüyle devam ettikten sonra Kayacan'a hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğünce, TDV burslusu yükseköğretim...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğünce, TDV burslusu yükseköğretim öğrencilerine yönelik 2025 Yaz Kampı kapsamında "Fıtrata Uygun Yaşamak: Moderniteye Karşı İslami Duruş" Semineri gerçekleştirildi. TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşma yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğünce, TDV burslusu yükseköğretim...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğünce, TDV burslusu yükseköğretim öğrencilerine yönelik 2025 Yaz Kampı kapsamında "Fıtrata Uygun Yaşamak: Moderniteye Karşı İslami Duruş" Semineri gerçekleştirildi. TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşma yaptı.

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