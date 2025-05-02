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TEI, Havacılık Motorlarını TEKNOFEST KKTC'de Tanıtıyor

TEI, TEKNOFEST KKTC'de milli havacılık motorlarını sergileyerek teknolojik başarılarını ziyaretçilere sunuyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:44
TEI, Havacılık Motorlarını TEKNOFEST KKTC'de Tanıtıyor

TEI, Havacılık Motorlarını TEKNOFEST KKTC'de Tanıtıyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te, ürettiği havacılık motorlarını ziyaretçilere tanıtımını yapıyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bu yılki festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle, toplamda 132 paydaş kurum ile birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEI'nin standında, Türkiye'nin ilk uçak motoru TEI-TF6000 ve Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400 gibi önemli projeleri sergileniyor. Ayrıca, geçtiğimiz ay insansız hava aracı AKSUNGUR ile 40 bin feete çıkarak bir irtifa rekoru kıran Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 da dikkat çekiyor.

Stantta ayrıca, TEI'deki kariyer fırsatları hakkında ziyaretçilere kapsamlı bilgiler sunulmakta. Bu sayede hem teknoloji severler hem de potansiyel çalışanlar için benzersiz bir deneyim oluşturuluyor.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki...

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki standında, ürettiği havacılık motorlarını ziyaretçilere tanıtıyor.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki...

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki standında, ürettiği havacılık motorlarını ziyaretçilere tanıtıyor.

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