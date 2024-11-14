TEI Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: 'Başarabiliriz' Mesajıyla Eğitim Yılını Açtı

TEI Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, Konya Teknik Üniversitesi'nde Açılış Töreni'nde Konuştu

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Dünyanın herhangi bir yerinde, birileri bir şey başarabiliyorsa biz de aynı şekilde başarabiliriz. Bunda şüphesiz Türk mühendislerinin, üniversitelerin, herkesin emeği var" dedi.

Terör Saldırısında Şehitleri Anma

Öztürk, konuşmasında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" ifadesini kullandı. Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yeni Nesil Mühendisler ve TUSAŞ'ın Geleceği

Öztürk, TUSAŞ'ın geçmişine ve büyüme hikayesine atıfta bulunarak, "TUSAŞ da bizler gibi büyüyor, gelişiyor ve TUSAŞ'ın gelişmesi, öğrenci arkadaşlarımızın gelişmesine benziyor. Bir emekleme dönemi, bir çalışma ve sonunda da özgür ürünlere kavuşma dönemimiz var" ifadesini kullandı. Ayrıca TUSAŞ'ın 1973 yılında kurulduğunu ve yıllar içinde yaşanan mücadelelerle büyüdüğünü belirtti.

Gençlere Yüksek Hedefler Belirleme Tavsiyesi

Gençlere hedeflerinin yüksek olmasını öneren Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sürdürülen gelişim çabalarına da değindi. Konuşmasının sonunda yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, ilk dersi gerçekleştirdi.

KTÜN Rektörü Çelik'ten Savunma Sanayi Vurgusu

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ise, üniversitenin köklü geçmişine ve savunma sanayisi alanındaki çalışmalara dikkat çekti. "Savunma sanayinin önemi, küresel dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Çalışmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

Devlet Yetkililerinden Destek

Konya Valisi İbrahim Akın da açılışta yaptığı konuşmasında yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından katılımcılar, akademik yılın başlamasını kutladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.