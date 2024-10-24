TEİS'ten ilaç fiyatlandırmasında avro kuru değişikliği açıklaması

TEİS'in İlaç Fiyatlandırmasındaki Avro Kuru Güncellemesi Hakkında Açıklama

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kurunun güncellenmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Avro Kurunda Önemli Artış

Saydan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye atıfta bulunarak, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değerinin 17,54 liradan 21,67 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

Avro kurunda %23,5 oranında bir artış gerçekleştiğini belirten Saydan, güncel kur seviyesinin mevcut piyasa verilerinin çok altında olduğunu dile getirdi. 37 lira seviyesinde olan avro değerinin, ithalatında hala zorluklar yaşanacağına işaret etti.

İlaç Erişimi İçin Acil Önlemler Gerekiyor

Saydan, eczacılar için ilaçların hem bulunabilirliği hem de ulaşılabilirliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Bu güncellemenin, ilacın hastalara ulaşmasını sağlamada yeterli olmadığını, yalnızca bir pansuman olabileceğini ifade etmek istiyoruz." dedi.

Kalıcı Çözümler İhtiyacı

İlaçta kalıcı çözümlerin bulunmasının önemine değinen Saydan, geçmişteki fiyatlandırma sisteminin güncel ekonomik koşullara uygun olarak işlevini yitirdiğini belirtti. Yeni bir sistem kurulması gerektiğinin altını çizen Saydan, sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği bir sistemin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ekledi.

Sonuç olarak, ilaç erişiminde yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını talep etti.