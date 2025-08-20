Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Terörsüz Türkiye" Türkiye Yüzyılı İçin Fırsat

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" ve Türkiye Yüzyılı

Tekin, "Bu süreç sağlıklı bir şekilde sonuçlanırsa önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olarak planlanan, bunu hayata geçirmek isteyen Türk milletine, devlete önemli bir imkan sunmuş olacak." dedi. Ekonomi, turizm, eğitim ve demokratik siyasal yaşama kadar pek çok alanda bu sürecin önündeki engelleri kaldıracağına dikkat çekti.

AK Parti geleneği ve toplumla istişare

Bakan Tekin, AK Parti'nin siyasal hayatta toplumdan beslenen, geniş istişareye dayalı yeni bir gelenek başlattığını belirterek, partinin yaptığı veya planladığı işleri kamuoyu denetimine açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle sürecin kamuoyunda tartışıldığını kaydetti.

Geçmişin gölgesinden kapsamlı dönüşüme

Tekin, 1990'lı yılların olumsuz manzaralarına değinerek, 28 Şubat süreci ve vesayetçi müdahalelerin Türkiye'yi olumsuz etkilediğini hatırlattı. 3 Kasım 2002 seçimleriyle AK Parti iktidara geldiğini, 18 Kasım'da hükümetin kurulduğunu ve 30 Kasım 2002'de hükümetin aldığı kararlardan birinin bölgedeki "OHAL rejimini" sona erdirmek olduğunu anlattı.

Kültürel ve eğitimsel kazanımlar

Tekin, terör nedeniyle boşaltılan köylere dönüşlerin sağlandığını; bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kürtçe eserler bastığını, devlet televizyonunda Kürtçe yayınların yapıldığını ve resmi okullarda Kürtçe öğretimine imkan tanındığını vurguladı. Bugün müfredatın etnik ve dini kimliklere bakılmaksızın eşit kabul eden bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

Süreç bir siyasi projeden ziyade devlet projesi olmalı

Tekin, sürecin "siyasi proje" değil, devlet projesi olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Cumhuriyet değerlerinin, demokratik prensiplerin ve hukuk devleti ilkelerinin egemen olması için herkesin, siyasi parti ya da kimlik ayrımı gözetmeksizin katkı vermesinin şart olduğunu söyledi.

Bakan, "Sahadayız" vurgusuyla vatandaşlardan ve toplumun tüm kesimlerinden destek talep etti; şehitlerin, yakınlarının ve gazilerin onuruna azami hassasiyet gösterileceğini, hiçbir sürecin onların manevi hatırasını rencide etmeyeceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Afyonkarahisar Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" basın toplantısına katıldı.