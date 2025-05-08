Tekirdağ'a Özgün Yeşilay Kampüsü Kuruluyor

Yeşilay Genel Başkanı'ndan Tekirdağ'a Müjde

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Tekirdağ'da çok özel bir projenin hayata geçeceğini duyurdu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün destekleriyle kurulacak Yeşilay Kampüsü, bağımlılıkla mücadele eden bireylere hizmet verecek.

105 Noktada YEDAM ile Bağımlılıkla Mücadele

Dinç, Türkiye genelinde var olan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM)'nin toplamda 105 noktada bağımlılıkla mücadele hizmeti sunduğunu belirtti. Tekirdağ'daki YEDAM, Çınarlı Mahallesi'nde yer alıyor ve burada bağımlılık alanında çalışan uzmanlar ile destek veriliyor.

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Fırsatlar

Mehmet Dinç, yapmış olduğu açıklamada, “Yeşilay, 105 yıldır bağımlılıkla mücadele etmektedir. Bu süre zarfında, bağımlılığın toplum üzerinde yarattığı ciddi tehlikelerin farkında olarak, özellikle çocuklar ve gençler için sağlıklı yaşam kültürü geliştirme adına önleyici çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Danışmanlık Hizmetleri Ücretiz!

Yeşilay'ın sunduğu hizmetlerin yanı sıra, YEDAM'larda uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ücretsiz destekler sağlandığını vurgulayan Dinç, bağımlılıkla ilgili sorun yaşayan herkesin çekinmeden YEDAM'a başvurmasını tavsiye etti. “Merkezimizde gizlilik esaslı, profesyonel ve faydalı bir hizmet vermekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'a Özel Bir Proje

Tekirdağ'da bağımlılık oranlarının Türkiye genelinin üzerinde olduğuna dikkat çeken Dinç, burada daha fazla önleyici çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu müjdeyi verdi: “Tekirdağ'da, Türkiye'de özgün ve özel bir Yeşilay Kampüsü kurulacak. Bu kampüs, bağımlılıkla zorluk yaşayan bireylere hızlı bir destek mekanizması sunacak.”

Dinç, ayrıca, YEDAM'ların daha fazla insan tarafından kullanılabilmesi için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi. YEDAM çalışanları, Dinç’e yapılan bir teşekkür olarak kursiyerlerin elinden yapılan filografi tablo hediye etti.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç (sağ 3), Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç (sağ 3), Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.