Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Gözaltı Kararı: Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Soruşturma

Tekirdağ'da Sosyal Medya Tartışması: Gözaltı Kararı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde görevli S.A. adlı haber editörü hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi. Bu karar, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde alındı.

Gözaltı Sebebi ve Suçlamalar

S.A.'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” gibi suçlamalara neden oldu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bu paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Açıklaması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çalışanın “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Danışmanı” olarak anılmasının yanlış olduğunu belirtti. Açıklamada, S.A.'nın gerçek unvanının “haber editörü” olduğu vurgulanarak, ilgili kişinin bugün itibarıyla sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Ayrıca, belediye, nefret söylemi, ötekileştirme ve ayrımcılığı kabul etmeyeceklerini ifade ederek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.