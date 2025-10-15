Tekirdağ Çerkezköy'de Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çerkezköy'de 34 BK 9099 plakalı otomobil bariyere çarparak devrildi; sürücü H.İ araçta sıkıştı, itfaiye çıkarıp Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:14
Kaza ve müdahale

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, H.İ idaresindeki 34 BK 9099 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi'nde bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

