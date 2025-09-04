Tekirdağ Çorlu'da 13 Yaşındaki Kızını Öldüren Baba Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kızını öldüren baba Amir Yazıcı (44), yargılandığı davanın ilk duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Yazıcı ve avukatı duruşmaya katıldı. Duruşmada pişman olduğunu belirten Yazıcı, mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan hüküm giydi.

Olay, 10 Şubat 2025 tarihinde Hatip Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yazıcı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar edeceğini düşünen yakınları durumu polise bildirmiş, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açıldıktan sonra, sağlık görevlileri Yazıcı'nın 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilekleri kesilmiş halde bulunan Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yazıcı ifadesinde, kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördüğünü ve çok sinirlendiğini söyleyerek, 'Eve geldikten kısa süre sonra bu sebeple tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve bileklerimi kestim.' ifadelerini kullandı.