DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,11 -0,06%
ALTIN
4.692,69 0,46%
BITCOIN
4.570.269,34 1,04%

Tekirdağ Çorlu'da 13 Yaşındaki Kızını Öldüren Baba Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

Çorlu'da 13 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf eden Amir Yazıcı'ya ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:11
Tekirdağ Çorlu'da 13 Yaşındaki Kızını Öldüren Baba Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

Tekirdağ Çorlu'da 13 Yaşındaki Kızını Öldüren Baba Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kızını öldüren baba Amir Yazıcı (44), yargılandığı davanın ilk duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Yazıcı ve avukatı duruşmaya katıldı. Duruşmada pişman olduğunu belirten Yazıcı, mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan hüküm giydi.

Olay, 10 Şubat 2025 tarihinde Hatip Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yazıcı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar edeceğini düşünen yakınları durumu polise bildirmiş, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açıldıktan sonra, sağlık görevlileri Yazıcı'nın 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilekleri kesilmiş halde bulunan Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yazıcı ifadesinde, kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördüğünü ve çok sinirlendiğini söyleyerek, 'Eve geldikten kısa süre sonra bu sebeple tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve bileklerimi kestim.' ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor
7
Vucic: Komşuların Savunma İşbirliği Sırbistan'a Karşı Kuruldu

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı