Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı

Hıdırağa Mahallesi'nde rastgele ateş: Yolcu O.E. yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.S., sürücülüğünü A.E.nin yaptığı pikapa tabancayla rastgele ateş etti. Olayda araçtaki yolcu O.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.