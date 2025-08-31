DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.455.783,45 0,19%

Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Çorlu ve Ergene'de düzenlenen denetimlerde 15 düzensiz göçmen yakalandı; iki araçta 2 şişme bot bulundu, 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:19
Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çorlu ve Ergene'de yürütülen denetimlerde iki araç durduruldu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde iki aracı durdurarak inceleme başlattı.

Araçlarda yapılan kontrollerde 15 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Ayrıca araçlarda yapılan aramada 2 şişme bot ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında emniyetteki işlemler devam ediyor.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
2
Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında
3
Ağrı'da Deneme Çörek Otu Hasadı: Dekara 100 Kg Verim
4
Erdoğan Şi Cinping ile Görüştü: Şanghay Zirvesi Marjında Kritik Temas
5
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
6
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
7
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta