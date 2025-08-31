Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çorlu ve Ergene'de yürütülen denetimlerde iki araç durduruldu
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde iki aracı durdurarak inceleme başlattı.
Araçlarda yapılan kontrollerde 15 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Ayrıca araçlarda yapılan aramada 2 şişme bot ele geçirildi.
Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında emniyetteki işlemler devam ediyor.
