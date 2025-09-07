DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.231,43 -1,01%

Tekirdağ'da 3 Gündür Aranan Kadın: Marmaraereğlisi'nde Deniz Arama Çalışmaları

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren B.D. (54) üç gündür kayıp; Sahil Güvenlik ekipleri ve yakınları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:27
Tekirdağ'da 3 Gündür Aranan Kadın: Marmaraereğlisi'nde Deniz Arama Çalışmaları

Tekirdağ'da 3 Gündür Aranan Kadın: Marmaraereğlisi'nde Deniz Arama Çalışmaları

Arama çalışmalarında son durum

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren B.D. (54) üç gündür kayıp. Olayın bildirildiği andan itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri, dün gece saatlerinde ara verdikleri çalışmaları yeniden başlatarak kayıp kadını bulmak için denizde yoğun çaba gösteriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip, denizdeki arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ekipler tekneler ve diğer arama unsurları ile tarama yapıyor.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde 3 gün önce denize giren B.D.'nin kaybolması üzerine ekipler harekete geçmiş, bölgeye çağrılan ekipler soruşturmayı ve aramayı başlatmıştı.

Olay yerinde, B.G.'nin yakınları da arama süresince bölgedeki bekleyişini sürdürüyor; yetkililer arama çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür devam...

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür devam...

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Uzman Çavuş Öldü, 1 Ağır Yaralı
2
Erzincan'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
3
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normalleşti: Poyraz Etkisini Kaybetti
4
Güney Kore: ABD'de Gözaltına Alınan İşçiler İçin Görüşmeler Sonuçlandı
5
Gazze'de 1,5 Yaşındaki Ali Abluka ve Açlıkla Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor
6
YTB Gençlik Kampları: 58 Ülkeden Gençler İstanbul'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Dedi
7
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı