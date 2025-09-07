Tekirdağ'da 3 Gündür Aranan Kadın: Marmaraereğlisi'nde Deniz Arama Çalışmaları

Arama çalışmalarında son durum

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren B.D. (54) üç gündür kayıp. Olayın bildirildiği andan itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri, dün gece saatlerinde ara verdikleri çalışmaları yeniden başlatarak kayıp kadını bulmak için denizde yoğun çaba gösteriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip, denizdeki arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki ekipler tekneler ve diğer arama unsurları ile tarama yapıyor.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde 3 gün önce denize giren B.D.'nin kaybolması üzerine ekipler harekete geçmiş, bölgeye çağrılan ekipler soruşturmayı ve aramayı başlatmıştı.

Olay yerinde, B.G.'nin yakınları da arama süresince bölgedeki bekleyişini sürdürüyor; yetkililer arama çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor.

