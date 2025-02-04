Tekirdağ'da 4 Ölüme Neden Olan Sürücüye 10 Yıl Hapis Cezası

Tekirdağ'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 11 Ekim 2024'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarpması sonucu dördü de hayatını kaybeden 4 kişi için sürücü Faruk Aksan hakkında karar verildi. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmada, Aksan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Duruşmada Duygusal Anlar

Sanık Faruk Aksan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayı büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirten Aksan, “Çok pişmanım” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, Aksan'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan mahkum etti.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Çorlu Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Aksan'ın kullandığı otomobilin çarptığı otomobilde bulunan Çetin Karakuş (60), eşi Çiğdem Karakuş (53), Çisem Meriç (30) ve 6 aylık Aras Meriç hayatını kaybetmişti. Aksan, kaza sonrası gözaltına alınarak tutuklandı.