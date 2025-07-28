Tekirdağ'da 5. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Çerkezköy'de Trajik Kaza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 20 yaşındaki K.C.Y., oturduğu apartmanın 5. katındaki balkonundan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Alınan bilgilere göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, K.C.Y.'nin düşüş nedeni henüz belirlenemedi. Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Sağlık ekipleri, K.C.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledikten sonra, gencin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı. Olayın nedenine dair yeni bilgiler gelmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.