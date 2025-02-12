Tekirdağ'da 700 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyonda 700 litre sahte içki ele geçirildi. Aynı zamanda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamanın Ayrıntıları

Operasyon, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesine yönelik il genelinde yapıldı. Toplamda 159 personelin katılımıyla, 84 içkili mekan, 108 büfe, 149 bakkal ve 80 kahvehane kontrol edildi.

Yapılan aramalar sonucunda, 700 litre sahte içki ile birlikte 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilogram tütün, 4 alkol damıtma düzeneği ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Sahte içki ve kaçak satışla mücadeledeki bu tür operasyonların sıklıkla yapılacağı bildirildi.

Tekirdağ'da 700 sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 700 sahte içki, 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilogram tütün, 4 alkol damıtma düzeneği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.