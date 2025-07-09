Tekirdağ'da Alüminyum Fabrikasında Palet Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Hatip Mahallesi'nde yer alan bir alüminyum fabrikasının bahçesinde çıkan yangın hızla kontrol altına alındı. Yangın, Tekirdağ yolu üzerindeki fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü ahşap paletlerin üzerinde başladı.

Fabrika görevlileri, alevleri fark eder etmez durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa süre içinde alevleri söndürdü.

Yangın sırasında, duman nedeniyle etkilenen dört işçi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili detayların araştırılacağı bildirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir alüminyum fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir alüminyum fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.