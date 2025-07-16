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Tekirdağ'da Anız Yangını: 400 Arı Kovanı Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 09:34
Tekirdağ'da Anız Yangını: 400 Arı Kovanı Zarar Gördü

Tekirdağ’da Anız Yangını Büyüdü

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Canhıdır Mahallesi'nde çıkan anız yangını, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla mücadelede yerel çiftçilerin de destek vermesiyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edildi.

Arıcılığa Büyük Darbe

Yangın sonucunda, bölgede arıcılık yapan Fahrettin Yılmaz’a ait 400 arı kovanı zarar gördü. Bu olay, yerel arıcılığı ciddi şekilde etkilemiş durumda.

Yetkililerin incelemeleri devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılmakta.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü.

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