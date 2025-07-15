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Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 19:22
Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Anız Yangını Söndürüldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni henüz bilinmemekte, ancak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü bildiriliyor.

Yangın ihbarının ardından, bölgeye orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazı çalışmaları süren Perinthos Antik Kenti çevresinde önlemler alarak vatandaşların güvenliğini sağladı.

Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahaleleri ile kontrol altına alındı.

Yapılan erken müdahale sayesinde büyük bir felaket önlendi ancak yangında yaklaşık 800 dekar anız alanı zarar gördü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

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