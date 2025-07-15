Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı: Şenköy'de Evler Boşaltıldı

Yangın Tekirdağ'ı Tehdit Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alanlara sıçramış durumda.

Bölgeye Müdahale Ekipleri Yönlendirildi

Yangına müdahale için Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 4 helikopter, arazözler ve iş makineleri kullanılıyor.

Şenköy Mahallesi'nde Tedbir Alındı

Alevlerin Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçraması nedeniyle yerleşim yerleri boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli alanlara uzaklaştırmaya çalışıyorlar.

Yetkililer Olayı Takip Ediyor

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Alevlerin sıçradığı Şenköy Mahallesi'nde vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.